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3 yıl aynı yastığa baş koydular! Uğur Pektaş’ın eski eşi Gamze Özçelik “Sizi çok özleyeceğim” deyip paylaştı! Gören inanamadı

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle akıllara kazınan Gamze Özçelik, rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalmıştı. Bu evlilikten Murathan adında bir evladı olan ünlü isim, uzun bir süre önce ekranlara veda etmiş ve "Umuda Koşanlar Derneği" ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başlamıştı. Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özçelik, yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı. "Çok özleyeceğim" diyen Özçelik'in paylaşımını gören inanamadı. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 11:22 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 11:29
3 yıl aynı yastığa baş koydular! Uğur Pektaş’ın eski eşi Gamze Özçelik “Sizi çok özleyeceğim” deyip paylaştı! Gören inanamadı 1

1999'da Elite Model Look İpek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilen ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazındı.

3 yıl aynı yastığa baş koydular! Uğur Pektaş’ın eski eşi Gamze Özçelik “Sizi çok özleyeceğim” deyip paylaştı! Gören inanamadı 2

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Özçelik, özellikle Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile yaşadığı aşkla adından bolca söz ettirdi.

3 yıl aynı yastığa baş koydular! Uğur Pektaş’ın eski eşi Gamze Özçelik “Sizi çok özleyeceğim” deyip paylaştı! Gören inanamadı 3

İlişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftin Murathan Pektaş adından bir erkek evlatları oldu. Ancak ikilinin mutluluğu yalnızca üç yıl sürdü.

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