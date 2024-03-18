3 kez nikah masasına oturan Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Özgü Namal’ın partneri meğer...

Oğlunun annesi Feyza Aktan ile 2018-2019 yılları arasında evli kalan Özcan Deniz, geçen yıl İranlı modacı Samar Dadgar ile dünyaevine girdi. Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Şimdilerde Özgü Namal ile kamera karşısına geçen Deniz'in özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Deniz'in ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Özcan Deniz'in ilk eşi kim...