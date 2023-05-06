3 çocuk babası Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! 52’lik Sibel Can’ın ‘anne-kız’ gecesi! Beyazlar içinde ortalığı yaktı geçti
Hakan Ural ile 1998 yılında Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız dünyaevine giren Sibel Can'ın bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu. 1999 yılında Hakan Ural'la yollarını ayıran ünlü şarkıcı, bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren üç çocuk annesi Sibel Can, bu kez kızının paylaşımıyla gündeme geldi. 52 yaşındaki Sibel Can'ın 'anne-kız' gecesi sosyal medyayı salladı. İşte Melisa Ural'ın o paylaşımı...
06.05.2023 01:44 - Son Güncelleme: 06.05.2023 01:44
Henüz 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı.
Maksim Gazinosu'nda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ünlü isimlerle çalışan Sibel Can, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a körkütük aşık oldu.
Büyük aşk yaşayan ikili, Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu. 1998 yılında hayatlarını birleştiren çiftin bu evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı oldu.
Genç yaşta anne-baba olan Hakan Ural ile Sibel Can, tarihler 1999'u gösterdiğinde de yollarını ayırdı.