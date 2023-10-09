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İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın sır gibi sakladıkları torununa bakın! 3 çocuk annesi Zübeyde Melek minik kızını ilk kez paylaştı!

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kameralardan uzak büyüttüğü kızları Zübeyde Melek Akkaş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 2008'de Volkan Akkaş ile evlenen üç çocuk annesi Zübeyde Melek, ilk kez minik kızının yüzünün belli olduğu bir paylaşımda bulundu. Akkaş'ın minik kızını görenler hayran kalarak "Çok tatlı maşallah", "Ne kadar büyümüş" yorumlarında bulundu. İşte İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın sır gibi sakladıkları torunu...

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Giriş Tarihi 09 Ekim 2023, 14:35 Güncelleme 09 Ekim 2023, 14:34
İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın sır gibi sakladıkları torununa bakın! 3 çocuk annesi Zübeyde Melek minik kızını ilk kez paylaştı! 1

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Zübeyde Melek Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile nikah masasına oturdu. Zübeyde Melek'in bu evlilikten üç çocuğu oldu.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın sır gibi sakladıkları torununa bakın! 3 çocuk annesi Zübeyde Melek minik kızını ilk kez paylaştı! 2

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın sır gibi sakladıkları torununa bakın! 3 çocuk annesi Zübeyde Melek minik kızını ilk kez paylaştı! 3

Çocuklarını gözlerden uzak büyüten Zübeyde Melek, kızı ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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