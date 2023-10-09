İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın sır gibi sakladıkları torununa bakın! 3 çocuk annesi Zübeyde Melek minik kızını ilk kez paylaştı!

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kameralardan uzak büyüttüğü kızları Zübeyde Melek Akkaş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 2008'de Volkan Akkaş ile evlenen üç çocuk annesi Zübeyde Melek, ilk kez minik kızının yüzünün belli olduğu bir paylaşımda bulundu. Akkaş'ın minik kızını görenler hayran kalarak "Çok tatlı maşallah", "Ne kadar büyümüş" yorumlarında bulundu. İşte İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın sır gibi sakladıkları torunu...