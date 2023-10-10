Bergüzar Korel’in repo isyanına Fahriye Evcen’den yanıt! “Kendi açısından ne hissetti bilmiyorum...” 7 yıl sonra setlere dönmüştü...

1 Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu olan Bergüzar Korel, uzun bir sürenin ardından setlere döndü. Ancak ünlü oyuncunun set ve repo günleriyle ilgili yaptığı paylaşımlar takipçilerinin tepkisini çekti.

2 Bergüzar Korel, geçtiğimiz haftalarda da yoğun iş temposuyla alakalı "Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var ya. Mesela o morluklar, tokatlar falan hep rol değil mi? Gece çekimlerini gerçekten gece yapmıyorsunuz değil mi? Oynarken yanınızda lafları söyleyen biri var değil mi, o kadar sözü aklınızda tutmuyorsunuz?" paylaşımını yaptı.