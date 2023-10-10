Bergüzar Korel’in repo isyanına Fahriye Evcen’den yanıt! “Kendi açısından ne hissetti bilmiyorum...” 7 yıl sonra setlere dönmüştü...

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Bergüzar Korel, 7 yılın ardından setlere döndü. Yeni projesi için imaj da değiştiren Korel'in set ve repo günleriyle ilgili yaptığı paylaşımlar tepki çekti. İşinin ne kadar zor olduğundan yakınan Korel gelen tepkilere yanıt verirken meslektaşı Fahriye Evcen'den dikkat çeken bir yorum geldi. İşte Burak Özçivit ile evli olan iki çocuk annesi Fahriye Evcen'in o açıklaması...
Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu olan Bergüzar Korel, uzun bir sürenin ardından setlere döndü. Ancak ünlü oyuncunun set ve repo günleriyle ilgili yaptığı paylaşımlar takipçilerinin tepkisini çekti.
Bergüzar Korel, geçtiğimiz haftalarda da yoğun iş temposuyla alakalı "Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var ya. Mesela o morluklar, tokatlar falan hep rol değil mi? Gece çekimlerini gerçekten gece yapmıyorsunuz değil mi? Oynarken yanınızda lafları söyleyen biri var değil mi, o kadar sözü aklınızda tutmuyorsunuz?" paylaşımını yaptı.
Korel, daha sonra yaptığı paylaşımlarında da işinin zorluğundan bahsedip yakındı. Oyuncunun üst üste yaptığı bu paylaşımlara birçok tepki geldi.