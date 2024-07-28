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3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in lüks evine bakın! 14 yıllık eşi Halit Ergenç'le yaşadığı aşk yuvasını paylaştı! 'Tam bir saray yavrusu...'

Londra'daki evlerine taşınan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, uzun süren tadilat sürecinin ardından sonunda yerleşebildi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bergüzar Korel, evlerinin banyosundan bornozlu pozlarını paylaşarak takipçileriyle buluşturdu. Son dönemde yaşadığı değişimlerle dikkat çeken ünlü oyuncu, 8 ayda verdiği 20 kiloyla ve geçirdiği meme küçültme operasyonuyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Korel, bu süreçte aldığı radikal kararları ve yeni hayat felsefesini de samimi bir şekilde hayranlarıyla paylaştı. Yeni evleri, yeni görüntüsü ve yeni kararlarıyla adeta yeni bir sayfa açan Bergüzar Korel'in bu paylaşımları, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 11:14 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 11:28
3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in lüks evine bakın! 14 yıllık eşi Halit Ergenç’le yaşadığı aşk yuvasını paylaştı! ’Tam bir saray yavrusu...’ 1

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Londra'daki evinin kapılarını sosyal medya aracılığıyla takipçilerine açtı. Ailesiyle birlikte yılın bir bölümünü İngiltere'de geçiren Korel, yeni yaşam alanının her köşesini özenle dekore etmiş.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in lüks evine bakın! 14 yıllık eşi Halit Ergenç’le yaşadığı aşk yuvasını paylaştı! ’Tam bir saray yavrusu...’ 2

Yatak odasından banyosuna, merdivenlerden mutfağına kadar evin her detayını paylaşan Korel'in zevkli seçimler yaptığı gözlerden kaçmadı.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in lüks evine bakın! 14 yıllık eşi Halit Ergenç’le yaşadığı aşk yuvasını paylaştı! ’Tam bir saray yavrusu...’ 3

Paylaşılan fotoğraflarda, ferah ve aydınlık bir atmosfer hakim.

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