3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in lüks evine bakın! 14 yıllık eşi Halit Ergenç'le yaşadığı aşk yuvasını paylaştı! 'Tam bir saray yavrusu...'

Londra'daki evlerine taşınan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, uzun süren tadilat sürecinin ardından sonunda yerleşebildi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bergüzar Korel, evlerinin banyosundan bornozlu pozlarını paylaşarak takipçileriyle buluşturdu. Son dönemde yaşadığı değişimlerle dikkat çeken ünlü oyuncu, 8 ayda verdiği 20 kiloyla ve geçirdiği meme küçültme operasyonuyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Korel, bu süreçte aldığı radikal kararları ve yeni hayat felsefesini de samimi bir şekilde hayranlarıyla paylaştı. Yeni evleri, yeni görüntüsü ve yeni kararlarıyla adeta yeni bir sayfa açan Bergüzar Korel'in bu paylaşımları, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.