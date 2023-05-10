3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti! 37'lik şarkıcı 58 kiloya düşme sırrı ortaya çıktı! 3 besin sayesinde yıllardır 100 gram bile almıyor....
3 ayda 14 kilo veren Hadise'nin formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı. Mehmet Dinçerler ile olan olaylı boşanmasının adından sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı son zamanlarda fit vücuduyla dikkat çekiyor. 3 besin sayesinde 58 kiloya düşen Hadise'nin kilo almama formülünü sizler için derledik. 37 yaşına basan ünlü isim bakın nasıl 38 bedene düşmüş. İşte Hadise'nin zayıflık sırrı...
10.05.2023 11:29 - Son Güncelleme: 10.05.2023 11:29
Hadise'nin formunu nasıl korduğu ortaya çıktı. 37 yaşındaki ünlü şarkıcı 3 besinle kilosunu resmen mıh gibi kazıdı. 58 kilodan 1 gram bile fazla almayan Hadise'nin zayıflama sırrını sizler için derledik.
Mehmet Dinçerler ile aldığı evlilik kararının ardından olaylı bir boşanma süreci yaşayan Hadise fit vücuduyla dikkat çekiyor.
3 AYDA 14 KİLO
3 ayda 14 kilo verip 58'e düşen Hadise. ''Aşırı zayıflık bana yakışmıyor'' açıklamasında bulunmuştu.