3 ayda 11 kilo verdiren Seray Sever diyeti! Bir çırpıda iğne ipliğe döndü! Günde 7 öğüne kadar...
Ünlü isim Seray Sever kilo verme serüvenini sevenleriyle paylaştı. Sever bir haftalık diyet programını detaylı bir şekilde paylaşarak fazla kilolarından kurtulduğunu açıkladı. Tatilden önce kilo vermeye odaklananlar için ilham kaynağı olan Seray Sever sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı. Paylaştığı diyet listesiyle takipçilerine kilo verme sürecinde nasıl ilerleyebileceklerine dair bir fikir sunan ünlü isim kilo kontrolünde doğal ve organik beslenmeye öncelik verdiğini belirtti.
17.06.2023 17:01 - Son Güncelleme: 17.06.2023 17:01
Seray Sever kilo verme sürecine girdiğini ve tüm öğünlerin diyet listesini takipçileriyle paylaşarak ilham vermeye çalıştığını belirtti. Sever, bir haftalık kilo verme diyetinin detaylarını takipçileriyle paylaşarak tatilden önce kilo vermeye çalışanlara ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Kendi kilo verme deneyimine dayanarak oluşturduğu diyetinde neler olduğunu da paylaşan Sever, sağlıklı beslenme ve ölçülü tüketim konularına vurgu yapıyor.
"İşin prensibi çok sık ama azar azar yemek" diyen Seray Sever, kendisini kısıtlamadan, besinleri ölçülü bir şekilde tüketerek kilo verme hedefine ulaştığını söyledi.
Seray Sever'in bir haftalık diyet programında hangi besinlerin yer aldığı da takipçileriyle paylaşıldı.