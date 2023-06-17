3 ayda 11 kilo verdiren Seray Sever diyeti! Bir çırpıda iğne ipliğe döndü! Günde 7 öğüne kadar...

Seray Sever kilo verme sürecine girdiğini ve tüm öğünlerin diyet listesini takipçileriyle paylaşarak ilham vermeye çalıştığını belirtti. Sever, bir haftalık kilo verme diyetinin detaylarını takipçileriyle paylaşarak tatilden önce kilo vermeye çalışanlara ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Kendi kilo verme deneyimine dayanarak oluşturduğu diyetinde neler olduğunu da paylaşan Sever, sağlıklı beslenme ve ölçülü tüketim konularına vurgu yapıyor.