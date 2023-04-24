3 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in son hali şaşkına çevirdi! “Doğum kiloların nerede?” Burak Özçivit’in eşi...
Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile 6 sene önce dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşadı. 3 ay önce de oğlu Kerem'e kavuşan Evcen, son halini sosyal medyada yayınladı. Yeni doğum yapan Evcen'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncuya "Doğum kiloların nerede?" yorumu yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in son hali...
24.04.2023 08:46 - Son Güncelleme: 24.04.2023 08:46
3 ay önce de oğlu Kerem'e kavuşan Evcen, 23 Nisan'da oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile bir paylaşımda bulundu.