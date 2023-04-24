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Haberler Magazin 3 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in son hali şaşkına çevirdi! “Doğum kiloların nerede?” Burak Özçivit’in eşi...

3 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in son hali şaşkına çevirdi! “Doğum kiloların nerede?” Burak Özçivit’in eşi...

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile 6 sene önce dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşadı. 3 ay önce de oğlu Kerem'e kavuşan Evcen, son halini sosyal medyada yayınladı. Yeni doğum yapan Evcen'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncuya "Doğum kiloların nerede?" yorumu yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in son hali...

takvim.com.tr
24.04.2023 08:46 - Son Güncelleme: 24.04.2023 08:46
3 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in son hali şaşkına çevirdi! “Doğum kiloların nerede?” Burak Özçivit’in eşi...

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yaklaşık 6 sene önce meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturdu.

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3 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in son hali şaşkına çevirdi! “Doğum kiloların nerede?” Burak Özçivit’in eşi...

Ünlü oyuncu, 2019'da Karan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

3 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in son hali şaşkına çevirdi! “Doğum kiloların nerede?” Burak Özçivit’in eşi...

3 ay önce de oğlu Kerem'e kavuşan Evcen, 23 Nisan'da oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile bir paylaşımda bulundu.

3 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in son hali şaşkına çevirdi! “Doğum kiloların nerede?” Burak Özçivit’in eşi...

Bahçede poz veren Evcen'in son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncuya "Doğum kiloların nerede?" yorumu yapıldı.

3 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in son hali şaşkına çevirdi! “Doğum kiloların nerede?” Burak Özçivit’in eşi...

Doğum kilolarından hızla kurtulan Evcen'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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