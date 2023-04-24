59’luk Hülya Avşar transparanda sınır tanımadı! Kalça dansı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla...
Hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla yıllarca magazin gündeminde yer alan Hülya Avşar, bu kez sahne kostümü ve kalça dansıyla adından söz ettirdi. Bayramda sahne alan Avşar kızı, yırtmacı kasığına kadar uzanan transparan elbisesi ile verdiği pozları Instagram'da yayınladı. 59 yaşındaki şarkıcının sahnede yaptığı kalça dansı da sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Hem kıyafeti hem de dansıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Hülya Avşar'ın o görüntüleri...
24.04.2023 09:08 - Son Güncelleme: 24.04.2023 09:43
Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen ve hayatı tümden değişen Hülya Avşar, evli olduğu ortaya çıkınca tacını geri vermek zorunda kaldı.
Hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla yıllarca magazin gündeminde yer alan Hülya Avşar, bu kez sahne kostümü ve kalça dansıyla adından söz ettirdi.