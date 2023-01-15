2’nci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya doğuma günler kala paylaştı! Siyah büstiyeri ile karnı bununda pozunu yayınladı! Son hali dikkat çekti

İkincisine de bakıyoruz, var bir sevdiğimiz isim. Hadi söyleyeyim, Süreyya olacak; Leyla Süreyya. Çok istediğim bir isimdi. Fikret için de hep 'Dedelerin ismi mi?' falan dediler ama biz böyle eski isim seviyoruz aslında.