2’nci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya doğuma günler kala paylaştı! Siyah büstiyeri ile karnı bununda pozunu yayınladı! Son hali dikkat çekti
Meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya'dan geçen aylarda ikinci bebek müjdesi geldi. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, karnı burnunda son halini Instagram'da yayınladı. Siyah büstiyeri ve taytıyla kamera karşısına geçen Kaya'nın son hali dikkat çekti. Kısa sürede gündem olan poz, yoğun ilgi gördü. İşte Hazal Kaya'nın son hali...
15.01.2023 18:49 - Son Güncelleme: 15.01.2023 18:49
Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la 2019'da nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Ali Atay'la mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya'dan geçen aylarda ikinci bebek müjdesi geldi. Hamilelik iddialarını doğrulayan Kaya, bebeğinin cinsiyetini ve ismini de açıkladı.
Doğacak kızının ilk ismine kendisinin de adı olan Leyla'yı verdiklerini söyleyen Hazal Kaya, ısrarlı sorular üzerine ikinci ismin 'Süreyya' olacağını söyledi.