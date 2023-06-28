29’luk Selin Genç’in havuz pozları olay! Önce bikinisiyle yürüyüş yaptı sonra serinlerdi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'iydi...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle tanınan Selin Genç, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez tatil pozlarıyla gündeme geldi. Bikinisi ile yürüyüş yaptığı anları yayınlayan Genç daha sonra havuz başında güneşlendiği ve suya girip serinlediği anlara ait kareler paylaştı. Oyuncunun paylaşımları kısa sürede gündem oldu. İşte Selin Genç'in o paylaşımları...
28.06.2023 10:49 - Son Güncelleme: 28.06.2023 10:59
Ünlü oyuncu Selin Genç, yayınlandığı döneme damga vuran Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile adını geniş kitlelere duyurdu.