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29’luk Selin Genç göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! O görüntülere yorum yağdı: Gülten’den eser yok...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve sonrasında Teşkilat'ta rol alan Selin Genç, konuk olduğu bir programa tarzıyla damga vurdu. Derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile kamera karşısına çıkan Genç, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Genç için "Gülten'den eser yok" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 12:17 Güncelleme 25 Şubat 2024, 12:25
29’luk Selin Genç göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! O görüntülere yorum yağdı: Gülten’den eser yok... 1

29 yaşındaki oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

29’luk Selin Genç göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! O görüntülere yorum yağdı: Gülten’den eser yok... 2

Son olarak Teşkilat dizisinde Sena rolüyle izleyici karşısına çıkan Genç, konuk olduğu bir programa tarzıyla damga vurdu.

▶️Selin Genç sınır tanımadı

29’luk Selin Genç göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! O görüntülere yorum yağdı: Gülten’den eser yok... 3

Derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile kamera karşısına çıkan Genç, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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