29’luk Selin Genç göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! O görüntülere yorum yağdı: Gülten’den eser yok...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve sonrasında Teşkilat'ta rol alan Selin Genç, konuk olduğu bir programa tarzıyla damga vurdu. Derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile kamera karşısına çıkan Genç, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Genç için "Gülten'den eser yok" yorumu yapıldı.
29 yaşındaki oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Son olarak Teşkilat dizisinde Sena rolüyle izleyici karşısına çıkan Genç, konuk olduğu bir programa tarzıyla damga vurdu.
Derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile kamera karşısına çıkan Genç, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.