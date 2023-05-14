27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ’dan eşine sürpriz adım! Boşanacaklardı ama Arzum Onan bakın ne yanıt verdi ’’İnanmamıştım’’

61 yaşındaki aktör, Instagram hesabından eşi ve oğlunun yıllar önce çekilen fotoğrafını "Yine ve yeniden söylemek gerek! Sadece erkeği anlamlandırdığınız için değil, onlara bitmeyen tamahkârlıklara ve savaşlara rağmen direndiğiniz, güzel kıldığınız her şeye. Anne olsanız da, olmasanız da" notuyla paylaştı.