27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ'dan eşine sürpriz adım! Boşanacaklardı ama Arzum Onan bakın ne yanıt verdi ''İnanmamıştım''
Bir süredir boşanacakları iddia edilen Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan çifti iddiaları doğrulamış ve mahkeme için gün aldıklarını da duyurmuştu. Arzum Onan ''Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik.'' diyerek mahkemenin de 29 Mayıs'ta yapılacağını açıklamıştı. Ancak Mehmet Aslantuğ'un son paylaşımı kafaları karıştırdı. Aslantuğ sosyal medya hesabından eşinin Anneler Günü'nü kutladı. İşte detaylar...
14.05.2023 22:26 - Son Güncelleme: 14.05.2023 22:26
27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ'dan eşine sürpriz hareket! 29 Mayıs'ta boşanma davası olan çift Anneler Günü'nde sosyal medyadan birbiriyle etkileşime girdi. Aslantuğ paylaştı bakın Arzum Onan ne yanıt verdi...
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan 27 yıllık evliliklerini bitiyor. Çiftin 29 Mayıs'ta boşanma davası görülecek.
61 yaşındaki aktör, Instagram hesabından eşi ve oğlunun yıllar önce çekilen fotoğrafını "Yine ve yeniden söylemek gerek! Sadece erkeği anlamlandırdığınız için değil, onlara bitmeyen tamahkârlıklara ve savaşlara rağmen direndiğiniz, güzel kıldığınız her şeye. Anne olsanız da, olmasanız da" notuyla paylaştı.