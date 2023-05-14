Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in Anneler Günü paylaşımı sosyal medyayı salladı! O kareyi paylaştı ve: "Annelerimiz, Anneler Gününüz..."
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in Anneler Günü paylaşımı sosyal medyayı salladı! O kareyi paylaşan ve, "Annelerimiz, Anneler Gününüz kutlu olsun" notunu düşen Mehmet Dinçerler Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in kardeşi ve annesi ile paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada, "Ne güzel bir aile" yorumları yağdı.
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in Anneler Günü paylaşımı sosyal medyayı salladı! O kareyi paylaştı kısa sürede gündem oldu.
Hadise'nin 5 ay süren evliliğinde krizler bitmemiş ve ikili hakkında birden fazla iddia ortaya atılmıştı.
Bir markanın Türkiye'deki ilk şubesini açan Dinçerler'in de açılış davetinde alyansını takmadığı görülmüş, iddiaya göre evlilikteki krizin nedeninin, Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen Hadise'nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmaması olduğu konuşulmuştu. Hatta annelerinin çifti barıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği bile iddia edilmişti.
Boşanma davasında "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasında bulunan Hadise 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde evliliğini bitirmiş, boşanma hakkında bir de, Mehmet Dinçerler ve ailesinin, Hadise'nin meslektaşı Murda'ya sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı konuşulmuştu.
Ailenin, Hadise'ye, "Nasıl sarılırsın? Evlisin" sözleriyle baskı yaptığı iddiası gündemde yerini almıştı. İddiaların doğruluğuna dair net bir bilgi gelmezken ikili eski hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.