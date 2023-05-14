Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in Anneler Günü paylaşımı sosyal medyayı salladı! O kareyi paylaştı ve: "Annelerimiz, Anneler Gününüz..."

Bir markanın Türkiye'deki ilk şubesini açan Dinçerler'in de açılış davetinde alyansını takmadığı görülmüş, iddiaya göre evlilikteki krizin nedeninin, Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen Hadise'nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmaması olduğu konuşulmuştu. Hatta annelerinin çifti barıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği bile iddia edilmişti.