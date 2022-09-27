Vav TV İzle
Haberler Magazin 2,5 yıldır beraberler! Baba’nın İlhan’ı Hakan Kurtaş’ın sevgilisinin kim olduğunu duyan inanamadı! Meğer Ezel ve Suskunlar’da...

2,5 yıldır beraberler! Baba’nın İlhan’ı Hakan Kurtaş’ın sevgilisinin kim olduğunu duyan inanamadı! Meğer Ezel ve Suskunlar’da...

2,5 yıldır beraberler! Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız'ın yer aldığı Baba dizisinde canlandırdığı İlhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hakan Kurtaş'ın özel hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun hayranları, "Hakan Kurtaş'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğreneler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hakan Kurtaş'ın Ezel, Suskunlar gibi dizilerde gören alan biricik sevgilisi...

27.09.2022 22:52 - Son Güncelleme: 27.09.2022 22:52
2,5 yıldır beraberler! Baba’nın İlhan’ı Hakan Kurtaş’ın sevgilisinin kim olduğunu duyan inanamadı! Meğer Ezel ve Suskunlar’da...

Şimdilerde Baba dizisinde İlhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hakan Kurtaş'ın özel hayatı merak edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2,5 yıldır beraberler! Baba’nın İlhan’ı Hakan Kurtaş’ın sevgilisinin kim olduğunu duyan inanamadı! Meğer Ezel ve Suskunlar’da...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, en çok "Hakan Kurtaş'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

2,5 yıldır beraberler! Baba’nın İlhan’ı Hakan Kurtaş’ın sevgilisinin kim olduğunu duyan inanamadı! Meğer Ezel ve Suskunlar’da...

Ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğreneler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2,5 yıldır beraberler! Baba’nın İlhan’ı Hakan Kurtaş’ın sevgilisinin kim olduğunu duyan inanamadı! Meğer Ezel ve Suskunlar’da...

Hakan Kurtaş'ın sevgilisinin Ezel, Suskunlar, Mucize Doktor, Maral: En Güzel Hikayem gibi dizilerin yönetmenliğini yaptığı öğrenildi.

2,5 yıldır beraberler! Baba’nın İlhan’ı Hakan Kurtaş’ın sevgilisinin kim olduğunu duyan inanamadı! Meğer Ezel ve Suskunlar’da...

İşte Hakan Kurtaş başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

SON DAKİKA