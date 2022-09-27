2,5 yıldır beraberler! Baba’nın İlhan’ı Hakan Kurtaş’ın sevgilisinin kim olduğunu duyan inanamadı! Meğer Ezel ve Suskunlar’da...
2,5 yıldır beraberler! Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız'ın yer aldığı Baba dizisinde canlandırdığı İlhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hakan Kurtaş'ın özel hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun hayranları, "Hakan Kurtaş'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğreneler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hakan Kurtaş'ın Ezel, Suskunlar gibi dizilerde gören alan biricik sevgilisi...
27.09.2022 22:52 - Son Güncelleme: 27.09.2022 22:52
Şimdilerde Baba dizisinde İlhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hakan Kurtaş'ın özel hayatı merak edildi.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, en çok "Hakan Kurtaş'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Hakan Kurtaş'ın sevgilisinin Ezel, Suskunlar, Mucize Doktor, Maral: En Güzel Hikayem gibi dizilerin yönetmenliğini yaptığı öğrenildi.