2,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den bikinili poz! Burak Özçivit’in biricik eşi beyaz bikinisiyle güneşlendi! Güzelliğiyle büyüledi
Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in geçen günlerde 2,5 aylık hamile olduğu öne sürülmüştü. İddiaları doğrulayan ünlü çift, ardından Bodrum tatilinde görüntülenmişti. Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan Özçivit ile güzel havanın tadını doyasıya çıkaran Evcen'den tatil paylaşımı geldi. İkinci bebeğine hamile olan ünlü oyuncu, beyaz bikinisiyle şezlongda güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle göz kamaştıran Evcen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...
26.06.2022 19:04 - Son Güncelleme: 26.06.2022 19:04
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Bebek haberlerini doğrulayan ünlü çift, ardından Bodrum tatilinde görüntülenmişti.
Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan Özçivit ile güzel havanın tadını doyasıya çıkaran Evcen'den tatil paylaşımı geldi.