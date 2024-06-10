24'lük voleybolcu 80 kiloya jet hızında düştü! 2 haftada 7 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti; "1 yumurta+ 1 dilim light peynir..."

Voleybol sahalarının parlayan yıldızlarından biri olan Zehra Güneş, sadece spor başarılarıyla değil, aynı zamanda doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Son zamanlarda ise adından daha fazla söz ettiren konu, Zehra Güneş'in 7 kilo birden verdiği zayıflama süreci oldu. İşte, Zehra Güneş'in yeni formunu korumasının sırrı ve detaylar...
Voleybol sahalarının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zehra Güneş, sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda büyüleyici güzelliğiyle de gündemde. 1.97 metrelik boyuyla adeta bir dev gibi sahalarda boy gösteren Güneş, son zamanlarda kilo verme serüveniyle herkesi şaşırttı. Kısa sürede 7 kilo vererek adından sıkça söz ettiren Zehra Güneş'in zayıflama hikayesi, sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı.
Voleybol sahalarının parlayan yıldızı Zehra Güneş, başarılı spor kariyerinin yanı sıra büyüleyici güzelliğiyle de sıkça gündeme geliyor. 1.97 boyundaki sporcunun kısa sürede 7 kilo vermesi, herkesi şaşırttı ve sosyal medyada eski fotoğraflarının yeniden paylaşılmasıyla birlikte zayıflama süreci merak konusu oldu.
Zehra Güneş'in bu başarılı değişimi, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin gücünü bir kez daha kanıtlıyor.