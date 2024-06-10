24'lük voleybolcu 80 kiloya jet hızında düştü! 2 haftada 7 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti; "1 yumurta+ 1 dilim light peynir..."

Voleybol sahalarının parlayan yıldızlarından biri olan Zehra Güneş, sadece spor başarılarıyla değil, aynı zamanda doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Son zamanlarda ise adından daha fazla söz ettiren konu, Zehra Güneş'in 7 kilo birden verdiği zayıflama süreci oldu. İşte, Zehra Güneş'in yeni formunu korumasının sırrı ve detaylar...