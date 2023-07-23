24 yaşındaki genç oyuncu Cemre Baysel’e kan donduran mesajlar! “Tüm aileni öldüreceğim” Takıntılı hayran hayatını kabusa çevirdi!
Tanımadığı bir numara tarafından aranan ve telefonu açmayan Cemre Baysel, gelen mesajlar üzerine neye uğradığını şaşırdı. Takıntılı bir hayranından kendisine aşık olduğunu belirten mesajlar almaya başlayan Baysel, numarayı engellese de farklı numaralardan aranmaya devam etti. Kimlik bilgilerini ve adreslerini ele geçiren bu kişi, oyuncuyu "Benimle buluşmazsan aileni öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Bunun üzerine harekete geçen Baysel, soluğu savcılıkta aldı. İşte detaylar...
23.07.2023 11:49 - Son Güncelleme: 23.07.2023 11:49
24 yaşındaki genç oyuncu Cemre Baysel, telefonuna gelen tehdit mesajlarının ardından neye uğradığını şaşırdı.
Sabah'ta yer alan habere göre; oyuncu Cemre Baysel'i geçtiğimiz günlerde cep telefonundan tanımadığı bir numara aradı.