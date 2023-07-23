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Haberler Magazin Aşk dedikoduları alevlendi! Serdar Ortaç ile Kısmetse Olur Cansel'in samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Aşk dedikoduları alevlendi! Serdar Ortaç ile Kısmetse Olur Cansel'in samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Son dönemlerde sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, son olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu ile gündeme geldi. İkilinin samimi görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırtırken aşk dedikoduları da alevlendi. İşte Serdar Ortaç ile Kısmetse Olur Cansel'in o halleri...

takvim.com.tr
23.07.2023 12:29 - Son Güncelleme: 23.07.2023 12:29
Aşk dedikoduları alevlendi! Serdar Ortaç ile Kısmetse Olur Cansel’in samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Karabiberim, Dansöz, Mesafe, Bilsem Ki ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Serdar Ortaç, son dönemlerde sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla sık sık adından söz ettirdi.

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Aşk dedikoduları alevlendi! Serdar Ortaç ile Kısmetse Olur Cansel’in samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, şimdi ise Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu ile gündeme geldi.

Aşk dedikoduları alevlendi! Serdar Ortaç ile Kısmetse Olur Cansel’in samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Serdar Ortaç, Kısmetse Olur'un Canseli ile bir araya geldi. İkilinin görüşmedeki samimi halleri dikkat çekti.

Aşk dedikoduları alevlendi! Serdar Ortaç ile Kısmetse Olur Cansel’in samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Kısmetse Olur yarışmasının fenomen isimlerinden Cansel Ayanoğlu ile bir araya geldi.

Aşk dedikoduları alevlendi! Serdar Ortaç ile Kısmetse Olur Cansel’in samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü!

ELİNİ ÖPTÜ, OMZUNA YATTI
Görüşmede Cansel'in omzuna yatıp elini öpen Serdar Ortaç, hayranlarını bir hayli şaşırttı.

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