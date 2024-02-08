22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer anne-kız aynı dizide...

Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide karakterini canlandıran Vahide Perçin'in hayatı merak edildi. Meslektaşı Altan Gördüm'le 22 yıl boyunca aynı yastığa baş koyan Perçin'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Anne-kızın aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Vahide Perçin'in kızı hangi oyuncuymuş...
Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin'in hayatı merak konusu oldu.
Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl aynı yastığa baş koyan Perçin'in hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.
Ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.