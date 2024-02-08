SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer anne-kız aynı dizide...

Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide karakterini canlandıran Vahide Perçin'in hayatı merak edildi. Meslektaşı Altan Gördüm'le 22 yıl boyunca aynı yastığa baş koyan Perçin'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Anne-kızın aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Vahide Perçin'in kızı hangi oyuncuymuş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 12:43 Güncelleme 08 Şubat 2024, 12:54
22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer anne-kız aynı dizide... 1

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin'in hayatı merak konusu oldu.

22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer anne-kız aynı dizide... 2

Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl aynı yastığa baş koyan Perçin'in hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.

22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer anne-kız aynı dizide... 3

Ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SON DAKİKA