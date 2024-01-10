21 yıldır beraberler! Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Sema Aydemir’in eniştesi meğer...

Survivor All Star 2024 kadrosunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Seda Ocak'ın hayatı merak edildi. Daha önce de ikizi Sema Aydemir ile aynı yarışmada yer alan Seda Ocak'ın özellikle ailesi merak konusu oldu. Ocak'ın 21 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Survivor Seda Ocak'ın gözünden sakındığı eşi...
Survivor All Star 2024 kadrosunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Seda Ocak'ın hayatı merak edildi.
SEDA OCAK KİMDİR?
Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümünden mezun olarak tamamladı.
100 metre engelli branşında 10 yaşında ikizi Sema Aydemir ile birlikte spora başladı. 2003 yılında Balkan şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı ve aynı yıl evlenip çocuk sahibi oldu.