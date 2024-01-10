21 yıldır beraberler! Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Sema Aydemir’in eniştesi meğer...

Survivor All Star 2024 kadrosunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Seda Ocak'ın hayatı merak edildi. Daha önce de ikizi Sema Aydemir ile aynı yarışmada yer alan Seda Ocak'ın özellikle ailesi merak konusu oldu. Ocak'ın 21 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Survivor Seda Ocak'ın gözünden sakındığı eşi...