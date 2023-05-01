21 yaşındaki kızına bakın! Pınar Aylin gözünden sakındığı kızını paylaştı! Gören dilini ısırdı! İlk yorum Ebru Şallı’dan...
90'lı yıllara damga vuran Pınar Aylin, sosyal medya hesbaında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Aylin, 21 yaşındaki kızı Maya ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının kızını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kendine hayran bırakan Maya'ya ilk yorum ise Ebru Şallı'dan geldi. İşte Pınar Aylin'in kızıyla yaptığı o paylaşım...
01.05.2023 10:42 - Son Güncelleme: 01.05.2023 10:42
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Pınar Aylin, Instagram hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Kendine hayran bırakan Maya'ya ilk yorum ise Ebru Şallı'dan geldi. Şallı, emojilerle yaptığı yorumla paylaşımı beğendiğini dile getirdi.