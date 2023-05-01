13 ay önce evlenmişti! Hamile olan Meltem Yılmazkaya karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Son haline bakın...
Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dikkat çeken Meltem Yılmazkaya, geçen sene Mart ayında müzisyen sevgilisi ile dünyaevine girdi. Eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Yılmazkaya, son günlerde ise hamile olduğu yönündeki iddialarla konuşuldu. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla iddialara son noktayı koydu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, karnı burnunda bir pozunu ilk kez takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafına "Geri sayım" notunu düşen Yılmazkaya'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Meltem Yılmazkaya'nın karnı burnunda son hali...
01.05.2023 11:15 - Son Güncelleme: 01.05.2023 11:15
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Meltem Yılmazkaya, geçen sene 30 Ocak'ta müzisyen sevgilisi ile nişanlandı.