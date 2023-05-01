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Haberler Magazin 13 ay önce evlenmişti! Hamile olan Meltem Yılmazkaya karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Son haline bakın...

13 ay önce evlenmişti! Hamile olan Meltem Yılmazkaya karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Son haline bakın...

Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dikkat çeken Meltem Yılmazkaya, geçen sene Mart ayında müzisyen sevgilisi ile dünyaevine girdi. Eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Yılmazkaya, son günlerde ise hamile olduğu yönündeki iddialarla konuşuldu. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla iddialara son noktayı koydu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, karnı burnunda bir pozunu ilk kez takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafına "Geri sayım" notunu düşen Yılmazkaya'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Meltem Yılmazkaya'nın karnı burnunda son hali...

takvim.com.tr
01.05.2023 11:15 - Son Güncelleme: 01.05.2023 11:15
13 ay önce evlenmişti! Hamile olan Meltem Yılmazkaya karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Son haline bakın...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Meltem Yılmazkaya, geçen sene 30 Ocak'ta müzisyen sevgilisi ile nişanlandı.

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13 ay önce evlenmişti! Hamile olan Meltem Yılmazkaya karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Son haline bakın...

Mart ayında da nikah masasına oturan ünlü çiftten Yılmazkaya, müjdeli haberi sosyal medya hesabında şöyle duyurdu: ""Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine. Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik.

13 ay önce evlenmişti! Hamile olan Meltem Yılmazkaya karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Son haline bakın...

Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i , ona da cesaret ettik. Bir süre önce. Kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye.

13 ay önce evlenmişti! Hamile olan Meltem Yılmazkaya karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Son haline bakın...

Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde. Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :) Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle!

13 ay önce evlenmişti! Hamile olan Meltem Yılmazkaya karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Son haline bakın...

En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız ,bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim. Seni. Bizi seviyorum"

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