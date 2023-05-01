13 ay önce evlenmişti! Hamile olan Meltem Yılmazkaya karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Son haline bakın...

Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde. Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :) Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle!