2023 Survivor Merve bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Acun Ilıcalı’nın konseyden kovduğu Merve Yıldırım...
Survivor'un yeni bölüm fragmanında; Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacıya sert sözler söyleyerek diskalifiye ettiği görülmüştü. Bunun üzerine "Survivor kim diskalifiye oldu" sorusu gündeme geldi. Yayınlanan son bölümde o ismin Merve Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Ilıcalı'nın konseyde arkadaşlarıyla vedalaşmasına izin vermediği ve meşalesini almasını da istemeyerek adeta kovduğu yarışmacı, kısa sürede gündem oldu. Yarışmacının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 11 yaşında annesinin kendisini evden atmasıyla mücadelesinin başladığını söyleyen yarışmacının özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları "Survivor Merve aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Merve Yıldırım'ın memleketi...
11.04.2023 00:04 - Son Güncelleme: 11.04.2023 00:04
Survivor'un yeni bölüm fragmanında; Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacıyı hedef alarak sert ifadeler kullandığı görüldü.
Yarışmacının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 11 yaşında annesinin kendisini evden atmasıyla mücadelesinin başladığını söyleyen yarışmacının özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları "Survivor Merve aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.