RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 2023 Survivor Merve bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Acun Ilıcalı’nın konseyden kovduğu Merve Yıldırım...

2023 Survivor Merve bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Acun Ilıcalı’nın konseyden kovduğu Merve Yıldırım...

Survivor'un yeni bölüm fragmanında; Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacıya sert sözler söyleyerek diskalifiye ettiği görülmüştü. Bunun üzerine "Survivor kim diskalifiye oldu" sorusu gündeme geldi. Yayınlanan son bölümde o ismin Merve Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Ilıcalı'nın konseyde arkadaşlarıyla vedalaşmasına izin vermediği ve meşalesini almasını da istemeyerek adeta kovduğu yarışmacı, kısa sürede gündem oldu. Yarışmacının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 11 yaşında annesinin kendisini evden atmasıyla mücadelesinin başladığını söyleyen yarışmacının özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları "Survivor Merve aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Merve Yıldırım'ın memleketi...

takvim.com.tr
11.04.2023 00:04 - Son Güncelleme: 11.04.2023 00:04
2023 Survivor Merve bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Acun Ilıcalı’nın konseyden kovduğu Merve Yıldırım...

Survivor'un yeni bölüm fragmanında; Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacıyı hedef alarak sert ifadeler kullandığı görüldü.

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2023 Survivor Merve bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Acun Ilıcalı’nın konseyden kovduğu Merve Yıldırım...

Yarışmacıyı eleyen Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin.

2023 Survivor Merve bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Acun Ilıcalı’nın konseyden kovduğu Merve Yıldırım...

Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir? Ben kendime ders vermeyi kaçırmışım. Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin"

2023 Survivor Merve bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Acun Ilıcalı’nın konseyden kovduğu Merve Yıldırım...

Yayınlanan son bölümde o ismin Merve Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Ilıcalı'nın konseyde arkadaşlarıyla vedalaşmasına izin vermediği ve meşalesini almasını da istemeyerek adeta kovduğu yarışmacı, kısa sürede gündem oldu.

2023 Survivor Merve bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Acun Ilıcalı’nın konseyden kovduğu Merve Yıldırım...

Yarışmacının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 11 yaşında annesinin kendisini evden atmasıyla mücadelesinin başladığını söyleyen yarışmacının özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları "Survivor Merve aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

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