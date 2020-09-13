2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ti'ye alındı! 'Zaten 3 kilosun buna gerek var mıydı?'
Şevval Şahin'in Boğaz'daki evinde verdiği parti sonrası sevgilisi Yiğit Marcus Aral ve bazı katılımcıların corona virüs testinin pozitif çıktığı iddia edilmişti. Akıllanmayan ikili, 14 günlük karantina sürecinde evlerinde yabancı misafirlerini ağırladı. O da yetmezmiş gibi Şahin'in 21. yaş günü kutlaması önceki gece gerçekleşti. Karantina sürecinde olan ancak kurallara uymayan Şevval Şahin ve sevgilisi Marcus Aral, Instagram'dan paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Coronavirüs tedbirlerine uymayan ikili sosyal medyada tepki alırken, zayıflığı ile sık sık gündem olan 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, paylaşımına uyguladığı iddia edilen photoshop ile ti'ye alındı.
'Miss Turkey 2018' güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, pandemi sürecinin büyük kısmını Miami'de geçirdi. Türkiye'ye döner dönmez Ege'yi dolaşan ikili, partiden partiye koştu. Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde Boğaz'daki lüks villasında kalabalık bir yaş günü partisi organize etmişti. Partiden birkaç gün sonra kendisi de dahil birçok sosyetik arkadaşının Covid-19'a yakalandığı iddia edilmişti.
Model Şevval Şahin, bir açıklama yaparak corona virüs testinin negatif çıktığını duyurdu. Şahin, "Sağlığımız ile ilgili hiçbir şikayetimiz yok, biz çok iyiyiz. Çevremizdeki çoğu kişinin testi pozitif çıktığı için karantinadayız. Ve tedbir amaçlı evde ozon tedavisi görüyoruz. İkinci testi de birkaç gün sonra yapacağız. Her şey o zaman netleşecek. Parti ile bu durumun ilgisi olup olmadığını anlamak çok zor. Bu yüzden bu konuda kimse net bir bilgi veremiyor" dedi.