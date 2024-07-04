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2017 yılında evlenmişlerdi! İsmail Demirci lahmacuncuya benzetilince küplere bindi! "Koskoca Hande Soral..."

Demirci ailesi örnek yaşam tarzlarıyla parmakla gösteriliyor. Ancak çift bu kez magazin gündemine bambaşka bir olayla geldi. 2017 yılında Hande Soral ile evlenen İsmail Demirci, "Koskoca Hande Soral lahmacuncu gibi adamla evlenmiş" yorumlarını görünce küplere binmiş.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
2017 yılında evlenmişlerdi! İsmail Demirci lahmacuncuya benzetilince küplere bindi! Koskoca Hande Soral... 1

İsmail Demirci ve Hande Soral 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti.

2017 yılında evlenmişlerdi! İsmail Demirci lahmacuncuya benzetilince küplere bindi! Koskoca Hande Soral... 2

Mutluluklarıyla göz kamaştıran ünlü çift, 2022 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.

2017 yılında evlenmişlerdi! İsmail Demirci lahmacuncuya benzetilince küplere bindi! Koskoca Hande Soral... 3

Geçtiğimiz gün Senem Aydın'ın programına konuk olan Hande Soral ve İsmail Demirci samimi itiraflarda bulundu.

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