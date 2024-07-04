2017 yılında evlenmişlerdi! İsmail Demirci lahmacuncuya benzetilince küplere bindi! "Koskoca Hande Soral..."

Demirci ailesi örnek yaşam tarzlarıyla parmakla gösteriliyor. Ancak çift bu kez magazin gündemine bambaşka bir olayla geldi. 2017 yılında Hande Soral ile evlenen İsmail Demirci, "Koskoca Hande Soral lahmacuncu gibi adamla evlenmiş" yorumlarını görünce küplere binmiş.
İsmail Demirci ve Hande Soral 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti.
Mutluluklarıyla göz kamaştıran ünlü çift, 2022 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.
Geçtiğimiz gün Senem Aydın'ın programına konuk olan Hande Soral ve İsmail Demirci samimi itiraflarda bulundu.