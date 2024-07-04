2017 yılında evlenmişlerdi! İsmail Demirci lahmacuncuya benzetilince küplere bindi! "Koskoca Hande Soral..."

Demirci ailesi örnek yaşam tarzlarıyla parmakla gösteriliyor. Ancak çift bu kez magazin gündemine bambaşka bir olayla geldi. 2017 yılında Hande Soral ile evlenen İsmail Demirci, "Koskoca Hande Soral lahmacuncu gibi adamla evlenmiş" yorumlarını görünce küplere binmiş.