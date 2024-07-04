Ünlülerin boyları bakın kaçmış! Listeyi görünce şok olacaksınız! Sibel Can, Mert Yazıcıoğlu, Sinem Kobal, Özgü Namal, Afra Saraçoğlu meğer...

Kırmızı halıda salınan uzun boylu, heybetli ünlüler... Hepimiz ekranlarda gördüğümüz o kusursuz, uzun silüetlere hayran kalıyoruz. Ancak gerçek şu ki, kamera büyüsünün ve stil ipuçlarının ardında, bazı ünlüler sandığımızdan çok daha kısa! Hazır mısınız? İşte ekranların devleri olarak bilinen, ama aslında o kadar da uzun olmayan o isimler...
Parıldayan ışıklar, kırmızı halı şıklığı... Ve elbette, göz kamaştırıcı uzunluklarıyla ünlüler! Size ekranların bu dev isimlerinin bazılarının aslında sandığınız kadar uzun olmadığını söylesek? İşte merak edilen ünlülerin boyları haberimizde...
MERT YAZICIOĞLU - 1.77 CM
ÖZGÜ NAMAL - 1,64 CM