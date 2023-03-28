2000’lerde fırtınalar estirmişti! Estetikle bambaşka biri olan Petek Dinçöz imaj tazeledi! “18’lik genç kızlara taş çıkarır”

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarıyla da çok konuşuldu. Estetikle bambaşka biri olan Petek Dinçöz, şimdi ise yeni imajıyla dikkat çekti.