20 yaşında anne olan Birgül Küçükbalçık kendini estetik harikasına çevirdi! Kibariye'nin küçük kızına bakın! İhanet iddiaları sonrası...

Ünlü şarkıcı Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık'ın kızları Birgül, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Sosyal medyada sık sık babasıyla fotoğraflarını paylaşan Birgül'ün değişimi, "Estetik mucizesi" yorumlarına neden oldu. İşte Kibariye'nin kızının son hali...
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, yıllar içinde geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çekiyor. 1999 yılında kendisinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile evlenen Kibariye, bir yıl sonra kızı Birgül'ü kucağına almıştı. Şimdilerde torun sahibi olan Kibariye, aile hayatındaki değişimlerle de gündemde.
Türk arabesk müziğinin güçlü sesi Kibariye, yıllardır hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle gündemden düşmüyor. Geçmişte yaşadığı zorluklar, evliliğindeki iniş çıkışlar ve çarpıcı açıklamalarıyla sık sık magazin sayfalarında yer alan Kibariye'nin hayatı, tam anlamıyla bir film senaryosunu aratmıyor.
Görmezden Gelinen İhanet ve Tepki Çeken Açıklamalar
1999 yılında kendisinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile nikah masasına oturan Kibariye, bu evlilikten Birgül adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Şimdilerde torun sahibi olan ünlü sanatçı, mutlu bir aile tablosu çizse de evliliğinde yaşadığı zorluklar da zaman zaman basına yansımıyor değil.