20 yaşında anne olan Birgül Küçükbalçık kendini estetik harikasına çevirdi! Kibariye'nin küçük kızına bakın! İhanet iddiaları sonrası...

1 Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, yıllar içinde geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çekiyor. 1999 yılında kendisinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile evlenen Kibariye, bir yıl sonra kızı Birgül'ü kucağına almıştı. Şimdilerde torun sahibi olan Kibariye, aile hayatındaki değişimlerle de gündemde.

2 Türk arabesk müziğinin güçlü sesi Kibariye, yıllardır hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle gündemden düşmüyor. Geçmişte yaşadığı zorluklar, evliliğindeki iniş çıkışlar ve çarpıcı açıklamalarıyla sık sık magazin sayfalarında yer alan Kibariye'nin hayatı, tam anlamıyla bir film senaryosunu aratmıyor.