Seda Sayan’ın evine bakın! 2 yıllık aşk yuvası! Çağlar Ökten’le lüks villası göz kamaştırdı! Yatak odasından salona her detayıyla...

Kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı oldu. Bir çocuk annesi Sayan, aradığı aşkı yıllar sonra müzisyen Çağlar Ökten'de buldu ve 2022'de nikah masasına oturdu. Romantik pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift, bu kez zevkle döşenmiş aşk yuvalarıyla adlarından söz ettirdi. Çiftin havuzlu lüks evleri göz kamaştırdı. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in aşk yuvası...
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, attığı her adımla yıllarca adından söz ettirdi.
Özellikle evlilikleriyle çok konuşulan ve sonunda aradığı aşkı Çağlar Ökten'de bulan şarkıcı, eşiyle çıktığı romantik tatillerle magazin manşetlerini süsledi.
Sayan, şimdi ise 4 milyon dolarlık havuzlu lüks villasıyla dikkat çekti.