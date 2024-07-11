2 yıl önce evlenmişlerdi! İhanet ifşasıyla konuşulan Arzu Doğan’dan spor salonunda şov! “Nihat Doğan ne kaybettiğine dön bir bak”

Nihat Doğan ile 2022 Ağustos ayında dünyaevine giren ve kısa bir süre sonra oğlu Badıkan'ı kucağına alan İranlı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar), geçen haftalarda boşanma haberlerini doğrulayarak eşinin ihanetine uğradığını açıklamıştı. Ayrılık haberlerinin ardından hem kendi hem de eşinin açıklamalarıyla sık sık gündem olan Doğan, bu kez spor paylaşımıyla çok konuşuldu. Spor taytıyla kamera karşısına geçen Arzu Doğan, fit haliyle dikkat çekti. Arzu Doğan'ı görenler "Nihat Doğan ne kaybettiğine dön bir bak" yorumunda bulundu. İşte detaylar...