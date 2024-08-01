2 haftada 8 kilo verdiren Gupse Özay diyeti; Kızı Jan Asya'yı doğurduktan sonra göbek yağlarını tek çırpıda eritti! '1 bardak limonlu...'

1 Son yıllarda rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren Gupse Özay, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda hızlı kilo değişimleriyle de dikkat çekiyor. Birçok hayranı, Özay'ın bu denli kısa sürede nasıl kilo verdiğini merak ederken, sonunda ünlü oyuncunun 15 günde 15 kilo vermesini sağlayan formül ortaya çıktı. Özay, bu başarısını vücuttan toksinleri atan ve metabolizmayı hızlandıran detoks diyetine borçlu olduğunu açıkladı.

2 Gupse Özay'ın 15 Günlük Sıvı Diyeti Gupse Özay, hızlı kilo verme sürecinde sıvı ağırlıklı bir detoks diyeti uyguladığını belirtti. "Detoksla kilo verdim. Sadece sıvı rejimi yaptım. 12 günde 8 kilo vermiştim zaten. Sonrasında toplamda 15 kilo verdim" diyen Özay, bu yöntemin etkili olduğunu ifade etti. İşte Gupse Özay'ın uyguladığı sıvı diyetin detayları: