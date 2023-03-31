RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 2 evlilik yapan Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

2 evlilik yapan Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

1983 yılında Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınan Hülya Avşar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Kızının babası Kaya Çilingiroğlu ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan Avşar'ın ilk eşi ise merak konusu oldu. 59 yaşındaki Hülya Avşar'ın sır gibi sakladığı ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hülya Avşar'ın tacının geri alınmasına neden olan ilk evliliği kiminleymiş...

takvim.com.tr
31.03.2023 20:51 - Son Güncelleme: 31.03.2023 20:51
2 evlilik yapan Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

Attığı her adımla yıllarca adından söz ettiren Hülya Avşar'ın 1983 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kainat Güzellik Yarışması'na katılmasıyla kariyer yolculuğu başladı.

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2 evlilik yapan Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

Yarışmada birinci seçilen fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınan Hülya Avşar'ın 1983 yılında hayatı tümden değişti.

2 evlilik yapan Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başlayan Avşar kızı, müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti. 1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu.

2 evlilik yapan Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

Bu Gece Uzun Olacak adlı parçasıyla müzik listelerini alt üst eden Avşar, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

2 evlilik yapan Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

Kızının babası Kaya Çilingiroğlu ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan Avşar'ın ilk eşi ise yıllar sonra merak konusu oldu.

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