2 evlilik yapan Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başlayan Avşar kızı, müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti. 1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu.