2 evlilik yapan Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...
1983 yılında Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınan Hülya Avşar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Kızının babası Kaya Çilingiroğlu ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan Avşar'ın ilk eşi ise merak konusu oldu. 59 yaşındaki Hülya Avşar'ın sır gibi sakladığı ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hülya Avşar'ın tacının geri alınmasına neden olan ilk evliliği kiminleymiş...
31.03.2023 20:51 - Son Güncelleme: 31.03.2023 20:51
Attığı her adımla yıllarca adından söz ettiren Hülya Avşar'ın 1983 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kainat Güzellik Yarışması'na katılmasıyla kariyer yolculuğu başladı.
Yarışmada birinci seçilen fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınan Hülya Avşar'ın 1983 yılında hayatı tümden değişti.
Kızının babası Kaya Çilingiroğlu ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan Avşar'ın ilk eşi ise yıllar sonra merak konusu oldu.