2 çocuk babası İbrahim Kutluay’dan baba-oğul paylaşımı hayran bıraktı! “Boynuz kulağı geçmiş” Demet Şener ile 13 yıl evli kalmıştı...

13 yıl evli kaldığı Demet Şener'den İrem Kutluay ve Ömer Kutluay adlarında iki evladı olan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kutluay, U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken oğlu Ömer ile antrenman yaptığı anları paylaştı. Ömer Kutluay son haliyle dikkat çekerken "Boynuz kulağı geçmiş" yorumu yapıldı. İşte İbrahim Kutluay'ın baba-oğul paylaşımı...