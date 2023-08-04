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2 çocuk babası İbrahim Kutluay’dan baba-oğul paylaşımı hayran bıraktı! “Boynuz kulağı geçmiş” Demet Şener ile 13 yıl evli kalmıştı...

13 yıl evli kaldığı Demet Şener'den İrem Kutluay ve Ömer Kutluay adlarında iki evladı olan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kutluay, U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken oğlu Ömer ile antrenman yaptığı anları paylaştı. Ömer Kutluay son haliyle dikkat çekerken "Boynuz kulağı geçmiş" yorumu yapıldı. İşte İbrahim Kutluay'ın baba-oğul paylaşımı...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 12:33 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 12:49
2 çocuk babası İbrahim Kutluay’dan baba-oğul paylaşımı hayran bıraktı! “Boynuz kulağı geçmiş” Demet Şener ile 13 yıl evli kalmıştı... 1

Demet Şener ile 2005-2018 yılları arasında evli kalan İbrahim Kutluay'ın Ömer Kutluay ile İrem Kutluay adında iki evladı oldu.

2 çocuk babası İbrahim Kutluay’dan baba-oğul paylaşımı hayran bıraktı! “Boynuz kulağı geçmiş” Demet Şener ile 13 yıl evli kalmıştı... 2

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay da babasının yolundan gitti ve 14 yaşındaki 'Sayı kralı' oldu.

2 çocuk babası İbrahim Kutluay’dan baba-oğul paylaşımı hayran bıraktı! “Boynuz kulağı geçmiş” Demet Şener ile 13 yıl evli kalmıştı... 3

İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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