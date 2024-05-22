2 ayda 16 kilo verdiren Kubilay Aka diyeti! 29'luk oyuncu 77 kiloya jet hızında geçti! "Salatalık yiyerek..."

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Kubilay Aka, son zamanlarda sadece başarılı performansıyla değil, aynı zamanda etkileyici zayıflama hikayesiyle de gündeme oturdu. Oyuncu, 2 ay gibi kısa bir sürede tam 16 kilo vererek hayranlarını ve takipçilerini şaşırtmayı başardı. Ancak bu kilo kaybının arkasındaki hikaye, sadece fiziksel bir değişimden çok daha fazlasını içeriyor.