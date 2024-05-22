2 ayda 16 kilo verdiren Kubilay Aka diyeti! 29'luk oyuncu 77 kiloya jet hızında geçti! "Salatalık yiyerek..."

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Kubilay Aka, bu kez sadece kariyeriyle değil, sağlıklı yaşam tarzıyla da gündemde. Son zamanlarda özellikle dizi dünyasında ve sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Aka, dikkat çekici bir kilo kaybı yaşayarak hayranlarını şaşırtmayı başardı. İki ay gibi kısa bir sürede tam 16 kilo veren oyuncunun, zayıflama sırrı merak konusu oldu.
Kubilay Aka, son zamanlarda sadece başarılı performansıyla değil, aynı zamanda etkileyici zayıflama hikayesiyle de gündeme oturdu. Oyuncu, 2 ay gibi kısa bir sürede tam 16 kilo vererek hayranlarını ve takipçilerini şaşırtmayı başardı. Ancak bu kilo kaybının arkasındaki hikaye, sadece fiziksel bir değişimden çok daha fazlasını içeriyor.
Güçlü bir motivasyonla hareket eden Kubilay Aka, 2 ay boyunca yemek yemeden, sadece spor yaparak ve su bazlı beslenmeye özen göstererek kilo verme yolunda kararlı bir adım attı.
Oyuncu, beslenme düzenindeki radikal değişikliklerle beraber özellikle su bazlı beslenmeye ağırlık verdiğini belirtti. Çorba ve meyve suları gibi sıvı besinlerle vücudunu besleyen Aka, bunun yanı sıra sürekli olarak salatalık tüketmeyi tercih etti.