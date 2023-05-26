1991 yılında kariyerini başlatan hamle! 49'luk Şebnem Dönmez geçmişte bakın ne yapmış! Herkes oyuncu zannediyordu meğer...
Oyunculuk dünyası, zaman zaman beklenmedik isimlerin ortaya çıkışına şahit olur. Bu bağlamda, yarışmalarda elde ettiği derecelerle oyunculuk kariyerine adım atan ünlüler, büyük bir şaşkınlık yaratır. Şebnem Dönmez de bu başarılı isimlerden biridir. Kendisinin oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını gelin birlikte keşfedelim. Başarılı oyuncu Şebnem Dönmez'in oyunculuk serüveni, yarışmalardaki dereceleriyle başlamıştır. Genç yaşlarda katıldığı bir oyunculuk yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Dönmez, sahip olduğu yetenekleriyle jüriyi etkilemeyi başarmıştır. Bu başarısıyla birlikte oyunculuk dünyasında adını duyurmuş ve büyük bir çıkış yapmıştır.
26.05.2023 10:53 - Son Güncelleme: 26.05.2023 10:53
Medcezir, Kuzey Güney, Küçük Sırlar, Avlu gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu bakın kariyerine nasıl başlamış! 1974 doğumlu Dönmez'in bu yönünü kimse bilmiyordu. İlk olarak Sabah Şekeri isimli programla hafızlara kazınan Dönmez 1991 yılında aldığı bir karar sayesinde şimdi ekranlarda yer alıyor. İşte Şebnem Dönmez'in oyunculuk kariyeri...
Şebnem Dönmez, 1991 yılında katıldığı özel bir organizasyon olan güzellik yarışmasında birinci seçildi.
1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakalayan Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974 tarihinde Salzgitter'de dünyaya geldi.