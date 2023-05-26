1991 yılında kariyerini başlatan hamle! 49’luk Şebnem Dönmez geçmişte bakın ne yapmış! Herkes oyuncu zannediyordu meğer...

Medcezir, Kuzey Güney, Küçük Sırlar, Avlu gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu bakın kariyerine nasıl başlamış! 1974 doğumlu Dönmez'in bu yönünü kimse bilmiyordu. İlk olarak Sabah Şekeri isimli programla hafızlara kazınan Dönmez 1991 yılında aldığı bir karar sayesinde şimdi ekranlarda yer alıyor. İşte Şebnem Dönmez'in oyunculuk kariyeri...