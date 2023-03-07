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Haberler Magazin 1.97 boyundaki Zehra Güneş'in eski sevgilisi 1.74'müş! Aşk boyda değil başta! Güzel sporcunun Eren Dişli'den ayrılma sebebi...

1.97 boyundaki Zehra Güneş'in eski sevgilisi 1.74'müş! Aşk boyda değil başta! Güzel sporcunun Eren Dişli'den ayrılma sebebi...

Zehra Güneş sevgilisi Eren Dişli ile neden ayrıldı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 23 yaşında başarılı voleybolcu hem Milli takım hem de Vakıfbank'taki performansıyla yıldızını parlattı. Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi olan Zehra Güneş'in Eren Dişli olan ayrılığı üzerine yeni tahminler ortaya çıktı. Ayrılık hakkında ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyada büyük ilgi çekti. İşte ünlü çift hakkında tüm detaylar...

takvim.com.tr
07.03.2023 14:37 - Son Güncelleme: 07.03.2023 14:37
1.97 boyundaki Zehra Güneş’in eski sevgilisi 1.74!’müş! Aşk boyda değil başta! Güzel sporcunun Eren Dişli’den ayrılma sebebi...

Zehra Güneş aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Eren Dişli ile ilişki yaşayan Zehra Güneş'in eski sevgilisi ile arasındaki boy farkı gündem oldu. Aralarındaki 23 cm2ye rağmen birbrilerine çok yakışan çiftin ayrılık sebebi ise oldukça merak ediliyor.

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1.97 boyundaki Zehra Güneş’in eski sevgilisi 1.74!’müş! Aşk boyda değil başta! Güzel sporcunun Eren Dişli’den ayrılma sebebi...

Zehra Güneş, Eren Dişli ile yaklaşık 1 yıldan beri aşk yaşıyordu.

1.97 boyundaki Zehra Güneş’in eski sevgilisi 1.74!’müş! Aşk boyda değil başta! Güzel sporcunun Eren Dişli’den ayrılma sebebi...

Kutlamanın ardından Eren Dişli'nin, sevgilisi Zehra Güneş'e evlenme teklifi ettiği ortaya çıkmıştı.

1.97 boyundaki Zehra Güneş’in eski sevgilisi 1.74!’müş! Aşk boyda değil başta! Güzel sporcunun Eren Dişli’den ayrılma sebebi...

Zehra Güneş, sürpriz teklifi kabul etmiş. İkili ailelerini de tanıştırmıştı.

1.97 boyundaki Zehra Güneş’in eski sevgilisi 1.74!’müş! Aşk boyda değil başta! Güzel sporcunun Eren Dişli’den ayrılma sebebi...

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Sosyal medyada yer alan iddialara göre; ayrlık nedeni ise Eren Dişli'nin, Güneş'in maçına gitmemesi.

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