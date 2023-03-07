1.97 boyundaki Zehra Güneş’in eski sevgilisi 1.74!’müş! Aşk boyda değil başta! Güzel sporcunun Eren Dişli’den ayrılma sebebi...

Zehra Güneş aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Eren Dişli ile ilişki yaşayan Zehra Güneş'in eski sevgilisi ile arasındaki boy farkı gündem oldu. Aralarındaki 23 cm2ye rağmen birbrilerine çok yakışan çiftin ayrılık sebebi ise oldukça merak ediliyor.