18’lik oğluna ve müstakbel gelinine bakın! Ebru Şallı yeni yaşını kutladı! Dekolteli minisiyle poz veren Ebru Şallı: “25 gibi...”
İş insanı Uğur Akkuş ile 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturan ünlü manken Ebru Şallı, bu akşam yeni yaşını kutladı. Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla pasta kesen Ebru Şallı, kutlamadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Derin dekolteli mini elbisesi ile kamera karşısına geçen Şallı'nın 18 yaşındaki oğlu Beren ve müstakbel geliniyle verdiği poz dikkat çekti. Şallı'nın oğlu son haliyle kendine hayran bırakırken ünlü ismin paylaşımına düştüğü notla 25 yaşında gibi hissettiğini dile getirdi. İşte Ebru Şallı'nın o paylaşımları...
15.01.2023 22:41 - Son Güncelleme: 15.01.2023 22:41
Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Ebru Şallı, iş insanı Uğur Akkuş ile 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturdu.