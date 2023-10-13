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18 yıl dile kolay! Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gözünden sakındığı eşi hayran bıraktı! 2 çocuğunun annesi...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın 18 yıllık eşini görenler hayran kaldı. Sosyal medya paylaşımlarında eşine sık sık yer veren ünlü oyuncunun romantik paylaşımları dikkat çekti. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Allah ayırmasın" yorumları yapıldı. İşte Özgür Ozan'ın güzeller güzeli eşi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 15:56 Güncelleme 13 Ekim 2023, 15:56
18 yıl dile kolay! Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gözünden sakındığı eşi hayran bıraktı! 2 çocuğunun annesi... 1

Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Selami karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve ardından Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban rolüyle izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan'ın 18 yıllık eşini görenler hayran kaldı.

18 yıl dile kolay! Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gözünden sakındığı eşi hayran bıraktı! 2 çocuğunun annesi... 2

Sosyal medya paylaşımlarında eşine sık sık yer veren ünlü oyuncunun romantik paylaşımları dikkat çekti.

18 yıl dile kolay! Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gözünden sakındığı eşi hayran bıraktı! 2 çocuğunun annesi... 3

Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Allah ayırmasın" yorumları yapıldı.

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