17’lik genç kız oldu! Demet Şener paylaştı! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısına bakın! İlk yorum Ebru Şallı’dan! "Dupduru çok güzel..."

"NAİF, ZARİF, GÜÇLÜ KIZIM"

Kızı ile verdiği pozu Instagram hesabında yayınlayan Şener, şu ifadeleri kullandı:

"İyi ki doğdun benim güzel kuzum. Ne mutlu ki bana senin gibi bir kızım var. Bugüne kadar beni bir kere bile üzmedin, sana teşekkür ederim.