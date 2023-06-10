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Haberler Magazin 17’lik genç kız oldu! Demet Şener paylaştı! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısına bakın! İlk yorum Ebru Şallı’dan! "Dupduru çok güzel..."

17’lik genç kız oldu! Demet Şener paylaştı! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısına bakın! İlk yorum Ebru Şallı’dan! "Dupduru çok güzel..."

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturan Demet Şener'in bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı oldu. 2018'te yollarını ayıran ikilinin kızları, 17'nci yaş gününü kutladı. Kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Şener, İrem Kutluay ile verdiği anne-kız pozunu yayınladı. İrem'in son hali hayran bırakırken ilk yorum Ebru Şallı'dan geldi. İşte Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın ilk göz ağrıları İrem Kutluay'ın son hali...

takvim.com.tr
10.06.2023 00:46 - Son Güncelleme: 10.06.2023 00:53
17’lik genç kız oldu! Demet Şener paylaştı! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısına bakın! İlk yorum Ebru Şallı’dan! Dupduru çok güzel...

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi.

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17’lik genç kız oldu! Demet Şener paylaştı! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısına bakın! İlk yorum Ebru Şallı’dan! Dupduru çok güzel...

İkilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı oldu. Ancak ünlü çift tarihler 19 Ocak 2018 gösterdiğinde evliliklerini sonlandırdı.

17’lik genç kız oldu! Demet Şener paylaştı! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısına bakın! İlk yorum Ebru Şallı’dan! Dupduru çok güzel...

2018'te yollarını ayıran ikiliden Demet Şener, kızları İrem Kutluay'ın 17'nci yaşına özel bir paylaşımda bulundu.

17’lik genç kız oldu! Demet Şener paylaştı! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısına bakın! İlk yorum Ebru Şallı’dan! Dupduru çok güzel...

"NAİF, ZARİF, GÜÇLÜ KIZIM"
Kızı ile verdiği pozu Instagram hesabında yayınlayan Şener, şu ifadeleri kullandı:

"İyi ki doğdun benim güzel kuzum. Ne mutlu ki bana senin gibi bir kızım var. Bugüne kadar beni bir kere bile üzmedin, sana teşekkür ederim.

17’lik genç kız oldu! Demet Şener paylaştı! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısına bakın! İlk yorum Ebru Şallı’dan! Dupduru çok güzel...

Naif, zarif ama aynı zamanda da güçlü kızım benim. Hayat sana hep güzellikler getirsin. Seni çok çok çok seviyorum. Hep çok mutlu ol"

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