17’lik genç kız oldu! Demet Şener paylaştı! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısına bakın! İlk yorum Ebru Şallı’dan! "Dupduru çok güzel..."
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturan Demet Şener'in bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı oldu. 2018'te yollarını ayıran ikilinin kızları, 17'nci yaş gününü kutladı. Kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Şener, İrem Kutluay ile verdiği anne-kız pozunu yayınladı. İrem'in son hali hayran bırakırken ilk yorum Ebru Şallı'dan geldi. İşte Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın ilk göz ağrıları İrem Kutluay'ın son hali...
10.06.2023 00:46 - Son Güncelleme: 10.06.2023 00:53
1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi.
2018'te yollarını ayıran ikiliden Demet Şener, kızları İrem Kutluay'ın 17'nci yaşına özel bir paylaşımda bulundu.