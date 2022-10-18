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Haberler Magazin 1,5 ay önce evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Meltem’i Burcu Binici’nin gözünden sakındığı eşi bakın kim! Meğer kendinden de ünlü...

1,5 ay önce evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Meltem’i Burcu Binici’nin gözünden sakındığı eşi bakın kim! Meğer kendinden de ünlü...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Meltem karakterini canlandıran Burcu Binici'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Binici'nin 1,5 ay önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu öğrenince şoke oldu. Ünlü çift hakkında "Evli olduklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı. Bakın Burcu Binici'nin şarkıcı eşi kim...

18.10.2022 22:23 - Son Güncelleme: 18.10.2022 22:23
1,5 ay önce evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Meltem’i Burcu Binici’nin gözünden sakındığı eşi bakın kim! Meğer kendinden de ünlü...

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle izleyici ile buluştu.

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1,5 ay önce evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Meltem’i Burcu Binici’nin gözünden sakındığı eşi bakın kim! Meğer kendinden de ünlü...

Yeni bölümün ardından dizide Meltem karakterini canlandıran Burcu Binici'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

1,5 ay önce evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Meltem’i Burcu Binici’nin gözünden sakındığı eşi bakın kim! Meğer kendinden de ünlü...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Binici'nin 1,5 ay önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu öğrenince şoke oldu.

1,5 ay önce evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Meltem’i Burcu Binici’nin gözünden sakındığı eşi bakın kim! Meğer kendinden de ünlü...

Ünlü çift hakkında "Evli olduklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı.

1,5 ay önce evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Meltem’i Burcu Binici’nin gözünden sakındığı eşi bakın kim! Meğer kendinden de ünlü...

İşte başta Burcu Binici olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

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