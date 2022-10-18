1,5 ay önce evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Meltem’i Burcu Binici’nin gözünden sakındığı eşi bakın kim! Meğer kendinden de ünlü...
Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Meltem karakterini canlandıran Burcu Binici'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Binici'nin 1,5 ay önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu öğrenince şoke oldu. Ünlü çift hakkında "Evli olduklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı. Bakın Burcu Binici'nin şarkıcı eşi kim...
18.10.2022 22:23 - Son Güncelleme: 18.10.2022 22:23
Yeni bölümün ardından dizide Meltem karakterini canlandıran Burcu Binici'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.