14 yıllık büyük aşk! Aldatmak'ın Mualla'sı Nursel Köse'nin gizli saklı evlendiği eşi de ünlü çıktı! Meğer 5 sene önce...

Perşembe akşamları ATV ekranında ekrana gelen Aldatmak dizisinde Mualla karakterini canlandıran Nursel Köse, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Cem Bender, Berkay Ateş, Caner Şahin gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Nursel Köse evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Oyuncunun 5 yıl önce sessiz sedasız evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Nursel Köse'nin müzisyen eşi...
Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Berkay Ateş gibi isimleri bir araya getiren Aldatmak dizisinde Mualla karakterini canlandıran Nursel Köse'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
NURSEL KÖSE KİMDİR?
Nursel Köse 29 Mart 1961 Malatya doğumludur. Almanya'da Mimarlık okuyan Nursel Köse orada tiyatroya dair pek çok işe imza attı. Nursel Köse Almanya'da kadınlardan oluşan DieBodenkosmetikerinnen (Yer Kozmetikçileri) adında bir kabare kurdu. Festivallerinden ödüllü oyuncularından olan Nursel Köse pek çok dizi ve filmde yer aldı.
Sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun aşk hayatı da merak konusu oldu. 14 yıldır aşk yaşadığı müzisyen sevgilisiyle gizlice evlenen Köse hakkında en çok "Nursel Köse'nin eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.