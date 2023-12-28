14 yıllık büyük aşk! Aldatmak'ın Mualla'sı Nursel Köse'nin gizli saklı evlendiği eşi de ünlü çıktı! Meğer 5 sene önce...

Perşembe akşamları ATV ekranında ekrana gelen Aldatmak dizisinde Mualla karakterini canlandıran Nursel Köse, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Cem Bender, Berkay Ateş, Caner Şahin gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Nursel Köse evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Oyuncunun 5 yıl önce sessiz sedasız evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Nursel Köse'nin müzisyen eşi...