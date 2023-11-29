130 kiloyken 3 kere meme küçültme ameliyatı olmuştu! Işın Karaca’dan estetik ve Demet Akalın itirafları: Seneler önce...

Can Yapıcıoğlu ile Amsterdam'da sessiz sedasız dünyaevine giren Işın Karaca, son dönemlerde sık sık adından söz ettirdi. Hem sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlar hem de röportajlarıyla çok konuşulan Karaca, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Karaca, estetik ve Demet Akalın itiraflarıyla çok konuşuldu. İşte "130 kiloyken 3 kere meme küçültme ameliyatı oldum" diyen Işın Karaca'nın o açıklamaları...