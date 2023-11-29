4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan’ın lüks villasına bakın: Her detayı zevkle döşenmiş! İşte Çağlar Ökten’le aşk yuvası...

Aysel Gürsaçer bilinen adıyla Seda Sayan, düğün salonlarında başladığı şarkıcılık kariyerine oyunculuk ve sunuculuğu da ekledi. Şarkıları, dizileri ve programlarının yanı sıra evlilikleriyle de çok konuşulan Sayan'ın Sinan Engin'den Oğulcan Engin adında bir oğlu oldu. 7 kez nikah masasına oturan ünlü isim, aradığı aşkı ise müzisyen Çağlar Ökten'de buldu. Romantik pozlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, bu kez 4 milyon dolara satın alınan ultra lüks villalarıyla gündeme geldi. İkilinin aşk yuvası için "Tam bir saray yavrusu" yorumu yapıldı.