13 yıl önce Bergüzar Korel’le evlenen Halit Ergenç’in ilk eşi bakın hangi oyuncu! Meğer Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızıyla...

'Binbir Gece', 'Vatanım Sensin', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Aliye' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. 13 yıl önce nikah masasına oturduğu meslektaşı Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk babası Ergenç'in eski aşkları da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun bir dönem Arka Sokaklar ve Seksenler'in yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.