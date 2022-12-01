13 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Yeşilçam’ın efsane ismiyle...
13 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Burcu Biricik, Hande Ataizi, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'da Nalan'ın annesi Feride rolüyle izleyici karşısına çıkan Nur Sürer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Sürer'in özellikle evliliklerini merak etti. "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratanlar, ünlü oyuncunun ilk evliliğini Yeşilçam yıldızıyla yaptığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nur Sürer'in eski eşi hangi Yeşilçam efsanesi çıktı...
01.12.2022 19:46 - Son Güncelleme: 01.12.2022 19:46
Nur Sürer, Camdaki Kız dizisinde sergilediği performansla sık sık adından söz ettirdi. Feride karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun hayatı da merak edildi.
NUR SÜRER KİMDİR?
Asıl adı Şennur Sürer olan ve 21 Haziran 1954 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle evlilikleri merak konusu oldu.
"Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratanlar, ünlü oyuncunun ilk evliliğini Yeşilçam yıldızıyla yaptığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.