12 yıllık büyük aşk! Cemal Hünal’ın eşi kendisinden de ünlü! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Issız Adam, Romantik Komedi, Paramparça, Diriliş Ertuğrul, Sadakatsiz, Camdaki Kız gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Cemal Hünal hakkındaki bir gerçek duyanların ağzını açık bıraktı. Hünal'ın 12 sene önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşıp kaldı. Hünal'ın Kurtlar Vadisi'nin yıldız oyuncusuyla evli olduğu ortaya çıktı.