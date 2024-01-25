Issız Adam, Romantik Komedi, Paramparça, Diriliş Ertuğrul, Sadakatsiz, Camdaki Kız gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Cemal Hünal hakkındaki bir gerçek duyanların ağzını açık bıraktı. Hünal'ın 12 sene önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşıp kaldı. Hünal'ın Kurtlar Vadisi'nin yıldız oyuncusuyla evli olduğu ortaya çıktı.
Paramparça, Asi, Issız Adam, Tatar Ramazan, Romantik Komedi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın hayatı merak edildi.
CEMAL HÜNER KİMDİR?
2007 yılında "Ulak" filmi ile başladığı sinema kariyerine başlayan Cemal Hünal, Çağan Irmak imzalı 2008 yılında çekilen ve Melis Birkan ile başrolünü paylaştığı "Issız Adam" filmiyle tanındı.
2007-2009 seneleri arasında Antakya'da çekilen "Asi" dizisinde oynayan Hünal, 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi. Doğan Atilla adında bir oğlu oldu.