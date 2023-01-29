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Haberler Magazin 12 senedir aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Metin Amir’i Hüseyin Avni Danyal'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer...

12 senedir aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Metin Amir’i Hüseyin Avni Danyal'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer...

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Uğur Polat, Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Metin Amir karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal'ın hayatı merak edildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Kurtlar Vadisi Pusu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde rol alan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 7 kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu hakkında en çok "Hüseyin Avni Danyal'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun 12 sene aynı yastığa baş koyduğu eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hüseyin Avni Danyal'ın "Evlenebilmek için her şeyi yaptım" dediği biricik eşi...

takvim.com.tr
29.01.2023 18:57 - Son Güncelleme: 29.01.2023 18:57
12 senedir aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Metin Amir’i Hüseyin Avni Danyal’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer...

Yargı dizisinde Metin Amir karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

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12 senedir aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Metin Amir’i Hüseyin Avni Danyal’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer...

7 kez nikah masasına oturan oyuncu hakkında en çok "Hüseyin Avni Danyal'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

12 senedir aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Metin Amir’i Hüseyin Avni Danyal’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer...

Danyal'ın yıllar önce verdiği bir röportaj ise gündem oldu. Ünlü oyuncu, 12 senedir aynı yastığa baş koyduğu eşini evliliğe ikna etmek için her şeyi yaptığını dile getirdi.

12 senedir aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Metin Amir’i Hüseyin Avni Danyal’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer...

Danyal, söz konusu röportajda şu ifadeleri kullandı: "Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Doğru zamanda, doğru kişiyi bulmak çok önemli.

12 senedir aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Metin Amir’i Hüseyin Avni Danyal’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer...

Geriye baktığınızda; aslında doğru trenin sizi istasyonda beklediğini görürsünüz. Siz başka trenlere binersiniz ama doğru tren oradadır. Kaçan fırsatlar önemli değil. Asıl tren her zaman sizin onu bulmanızı bekler.

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