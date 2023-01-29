12 senedir aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Metin Amir’i Hüseyin Avni Danyal’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer...

Danyal, söz konusu röportajda şu ifadeleri kullandı: "Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Doğru zamanda, doğru kişiyi bulmak çok önemli.