12 senedir aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın Metin Amir’i Hüseyin Avni Danyal'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer...
Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Uğur Polat, Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Metin Amir karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal'ın hayatı merak edildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Kurtlar Vadisi Pusu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde rol alan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 7 kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu hakkında en çok "Hüseyin Avni Danyal'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun 12 sene aynı yastığa baş koyduğu eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hüseyin Avni Danyal'ın "Evlenebilmek için her şeyi yaptım" dediği biricik eşi...
29.01.2023 18:57 - Son Güncelleme: 29.01.2023 18:57
Yargı dizisinde Metin Amir karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
7 kez nikah masasına oturan oyuncu hakkında en çok "Hüseyin Avni Danyal'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.