Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in kocası bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Maraşlı’nın yıldızıyla...

Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bengi Hatun karakterini canlandıran Almila Uluer, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Uluer'in özellikle aşk hayatı merak edildi. "Almila Uluer kiminle evli?" sorusunun yanıtını aratanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uluer'in Maraşlı dizisinde de rol alan ünlü oyuncuyla 11 yıldır evli olduğu ortaya çıktı. Bakın Almila Uluer'in kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...