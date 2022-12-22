Haberler Magazin Videoları Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in kocası bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Maraşlı’nın yıldızıyla...

Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in kocası bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Maraşlı’nın yıldızıyla...

Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in kocası bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Maraşlı’nın yıldızıyla...
22.12.2022 15:46

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:38
Seren Serengil canlı yayında...
Magazin 00:14
SON DAKİKA! Oyuncu ve yazar...
Magazin 00:27
Pakize Suda öldü mü? Pakize...
Magazin 04:33
Seren Serengil’den hodri...
Magazin 07:06
Banu Alkan’dan olay itiraflar
Magazin 07:57
Cem Yılmaz eski eşi Ahu...
Magazin 03:56
Evli, mutlu, çocuklu! Aslı...
Magazin 00:48
Yalı Çapkını 14. Bölüm 1....
Magazin 00:05
Ezgi Eyüpoğlu ‘before-after’...
Magazin 01:38
Çocuklar Duymasın'ın Çaycı...
Magazin 01:11
Çakıl Bebek artık kocaman bir...
Magazin 00:36
Pınar Altuğ 14 yıllık eşi...

Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bengi Hatun karakterini canlandıran Almila Uluer, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Uluer'in özellikle aşk hayatı merak edildi. "Almila Uluer kiminle evli?" sorusunun yanıtını aratanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uluer'in Maraşlı dizisinde de rol alan ünlü oyuncuyla 11 yıldır evli olduğu ortaya çıktı. Bakın Almila Uluer'in kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...

Magazin Videoları

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bengi Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Almila Uluer, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu.

Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Uluer'in özellikle aşk hayatı merak edildi. "Almila Uluer kiminle evli?" sorusunun yanıtını aratanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Uluer'in Maraşlı dizisinde de rol alan ünlü oyuncuyla 11 yıldır evli olduğu ortaya çıktı.

İşte ALMİLA ULUER ATABEYOĞLU ve EŞİ KEREM ATABEYOĞLU ile oğulları ALTAN ATABEYOĞLU

SON DAKİKA